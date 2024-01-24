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Çinli Slackline Yürüyüşçüsü 350 Metrelik İpte Kanyonu Geçti - Son Dakika
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Çinli Slackline Yürüyüşçüsü 350 Metrelik İpte Kanyonu Geçti

Çinli bir slackline yürüyüşçüsü, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Hejin şehrinde 350 metre uzunluğundaki ip üzerinde bir kanyonu geçti. Kanyonun yaklaşık 160 metrelik bir yüksekliği bulunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hejin'den bildiriyor. (XHTV)

Çinli Slackline Yürüyüşçüsü 350 Metrelik İpte Kanyonu Geçti
24.01.2024 - 17:18,
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Slackline yürüyüşçüsünün ip üstünde çeşitli görüntüleri

Çinli bir slackline yürüyüşçüsü, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Hejin şehrinde 350 metre uzunluğundaki ip üzerinde bir kanyonu geçti. Kanyonun yaklaşık 160 metrelik bir yüksekliği bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hejin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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Shanxi, Çin, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Slackline Yürüyüşçüsü 350 Metrelik İpte Kanyonu Geçti - Son Dakika
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