Çinli Slackline Yürüyüşçüsü 350 Metrelik İpte Kanyonu Geçti

Slackline yürüyüşçüsünün ip üstünde çeşitli görüntüleri

Çinli bir slackline yürüyüşçüsü, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Hejin şehrinde 350 metre uzunluğundaki ip üzerinde bir kanyonu geçti. Kanyonun yaklaşık 160 metrelik bir yüksekliği bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hejin'den bildiriyor. (XHTV)