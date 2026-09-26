Çinli sporcu Yang Liuyue, Asya Oyunları'nda dünya rekoru kırıp altın madalya kazandı

Çinli sporcu Yang Liuyue, Asya Oyunları'nda dünya rekoru kırıp altın madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çinli sporcu Yang Liuyue, Nagoya'daki 20. Aichi-Nagoya Asya Oyunları'nda kadınlar 61 kilogram halter müsabakasında koparma ve toplamda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yang, aynı müsabakada dünya rekoru ve altın madalyayı elde etti.
NAGOYA, 26 Eylül (Xinhua) -- Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenen 20. Aichi-Nagoya Asya Oyunları'nda kadınlar 61 kilogram halter finalinde yarışan Çinli sporcu Yang Liuyue, 25 Eylül 2026.
Çinli sporcu Yang Liuyue cuma günü düzenlenen 20. Aichi-Nagoya Asya Oyunları'nda kadınlar 61 kilogram halter müsabakasında koparma ve toplamda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. (Fotoğraf: Yu Yang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?