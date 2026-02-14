Cinsel İstismar Suçlusu Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranma kaydı bulunan D.K.'yi, alışveriş yaptığı marketten çıkarken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
