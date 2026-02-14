Cinsel İstismar Suçlusu Yakalandı

AYDIN'da 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü D.K.(55), polis ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranma kaydı bulunan D.K.'yi, alışveriş yaptığı marketten çıkarken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.