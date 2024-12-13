Cinsiyet ve Hukuk Sempozyumu Başladı

Güncel

(ANKARA) - Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve (Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi) KASAUM tarafından düzenlenen 2. Cinsiyet Bağlamında Hukuka Eleştirel Bakış Sempozyumu başladı.

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve (Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi) KASAUM tarafından "2. Cinsiyet Bağlamında Hukuka Eleştirel Bakış Sempozyumu" düzenleniyor.

Beş oturumda yapılacak olan sempozyumda pek çok akademisyen konuşmacı olarak yer alıyor. Sempozyumda kadınların izin hakkı, soyadı meselesi, şiddet gibi pek çok mesele ele alınacak. Sempozyumda, hukukta yer alan cinsiyete dayalı ayrımcı norm ve uygulamaların, kapsayıcı ve kesişimsel feminist çalışmalar ile eşitlik ve adalete ulaşmak için hukuka eleştirel bir bakış çerçevesinde ele alınması amaçlanıyor.

Sempozyumda açılış konuşmasını Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Damla Songur yaptı. Songur, Anayasa'nın 10. Maddesini okuyarak eşitlik vurgusu yaptı. Songur, 'cinsiyete dayalı eşitsizliğin var olduğunu ifade ederek, "Daha özgür ve eşit bir ortam için sempozyumun herkese faydalı olmasını temenni ediyorum" dedi. Songur'un konuşmasının ardından oturumlara geçildi.