Çipras'tan Yeni Parti: Yunan Sol İttifakı
Çipras'tan Yeni Parti: Yunan Sol İttifakı

28.05.2026 16:05
Eski Başbakan Çipras, Yunan Sol İttifakı'nı kurdu; ELAS, kamuoyu yoklamalarında ikinci sırada.

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yeni kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisinin kuruluş bildirgesini Yunanistan Yüksek Mahkemesine sundu.

Çipras, başkent Atina'daki Theseio semtinde düzenlenen partisinin tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Yüksek Mahkemeye geçen Çipras, Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisinin kuruluş bildirgesini teslim etti.

Çipras, Yüksek Mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, "Toplum ve halk için faydalı olmayı hedefliyoruz. Büyük bir karşılık görüyoruz ve ülkeye daha iyi bir şey kazandırmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni partinin kuruluşunun ardından Yunanistan'daki siyasi partilerden de ilk değerlendirmeler geldi.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) temsilcileri, ELAS'ı "ısıtılıp yeniden servis edilen eski bir siyaset" olarak nitelendirdi.

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) temsilcileri ise yeni partinin toplumsal ihtiyaçtan çok kişisel siyasi hedefler doğrultusunda kurulduğunu öne sürdü.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) temsilcileri ise Çipras'ın dönüşünün merkez solda yeni siyasi dengeler oluşturabileceğini belirterek, ilerleyen süreçte daha geniş çaplı işbirliklerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Öte yandan, Yunan basınında yayımlanan kamuoyu araştırmaları, ELAS'ın kısa sürede ana muhalefet konumuna yükseldiğini ortaya koydu.

RealPolls tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Çipras'ın partisi yüzde 16,1 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti. İktidardaki ND ise yüzde 29,1 ile birinci sıradaki yerini korudu. Ankete göre PASOK'un oy oranı yüzde 9,4'e gerilerken, SYRIZA ciddi bir oy kaybı yaşadı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
