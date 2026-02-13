Çıralı Yolu Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çıralı Yolu Çöktü

Çıralı Yolu Çöktü
13.02.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sağanak nedeniyle Çıralı yolunda çökme meydana geldi, ulaşım kapandı.

ÇIRALI YOLU ÇÖKTÜ

Antalya'da sağanak nedeniyle Kemer'e bağlı Çıralı'ya inen yolda saat 12.30 sıralarında çökme yaşandı. Kemer Belediyesi ekipleri, çökme sonucu ulaşıma kapanan yolda çalışma başlattı. Ekiplerin yola dolgu ve duvar çalışması yapacağı, çalışmanın gece yarısına kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Ulupınar Mahallesi Muhtarı Salih Sarıca, Çıralı'ya ulaşımı sağlayan tek yol olduğunu, tali bir yol yapılması için ilgili yerlere başvuracaklarını kaydetti. 10 gün önce yaşanan yağmur sonrasında da aynı yolun bir kısmı çökmüş, ardından belediye ekipleri tarafından onarılmıştı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Antalya, Çıralı, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıralı Yolu Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi

17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:00:59. #7.11#
SON DAKİKA: Çıralı Yolu Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.