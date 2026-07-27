Cisadane Festivali'nde Ejderha Teknesi Yarışları

TANGERANG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen Cisadane Festivali sırasında ejderha teknesi yarışında mücadele eden takımlar, 26 Temmuz 2026.

Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde her yıl düzenlenen Cisadane Festivali kutlamalarında ejderha teknesi yarışları, geleneksel kültürel performanslar, yerel yemekler ve sergiler gibi etkinlikler yer alıyor. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)