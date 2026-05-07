Cizre\'de 335 Hafız İcazet Belgelerini Aldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 335 öğrenci, icazet belgelerini törenle aldı.

El-Cezeri Yatılı Kur'an Kursları bünyesinde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Cizre 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda icazet merasimi düzenlendi.

Törende 335 hafıza icazet belgeleri ve hediyeleri, Vali Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Vali Ekici, hafızlık icazet töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ekici, "Bizler Hz. Nuh'un mekanlarında yaşıyoruz. 70'ten fazla 'Cezeri' ismini kullanan alimimiz var. Biz bu topraklarda yeni Cezerileri, yeni ilim adamlarını sizlerle yetiştireceğiz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Akbulut da icazet töreninin yalnızca bir mezuniyet olmadığını, hafızların büyük bir emekle bu noktaya geldiğini dile getirdi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin yalnızca güçlü bir hafızanın değil, sabrın, disiplinin, gayretin ve adanmışlığın da göstergesi olduğunu ifade ederek, "Genç yaşlarında böylesine kıymetli bir emaneti gönüllerine nakşeden evlatlarımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da hafızları yetiştiren anne ve babalara teşekkür etti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından ilahi-kaside dinletisi gerçekleştirildi.