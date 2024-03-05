Cizre\'de Anaokulu Öğrencilerine Polislik Mesleği Tanıtıldı

Cizre ilçesinde anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Sevgi Yuvası Anaokulunda etkinlik düzenledi.
Minik öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan ekipler, çocuklara değişik hediyeler dağıttı.
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalarda can kaybını önlemek için kamyonlarda 'arka koruma çerçeve' denetimi yaparak sürücülere bilgilendirme yapıyor. Yapılan denetimlerin farkındalığı arttırdığı belirtilirken, ağır tonajlı araçlarda bulunması gereken koruma demiri eksikliği nedeniyle yaşanan ölümlerin basit bir tedbirle önlenebileceği vurgulandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, önce refüje daha sonra aydınlatma direğine çarparak akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış liderliğinde hayata geçirilecek olan proje, yerel ekonomiye canlılık getirecek ve organik tarımın teşvik edilmesi gibi hedefleri içerecek.
Denizli'nin Buldan ilçesinde aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında bir meclis üyesi adayının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Eyüpsultan'da arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Arıcı'ya lüks bir araç çarptı. Çarpma sonrası lüks araç sürücüsü Timur C. olay yerine gelen annesi Eylem Tok Yazar ile birlikte olay yerinden ayrılarak İstanbul Havalimanına giderek Mısır'a gitti. Kaza sonrası Timur C. ve annesi Eylem Tok Yazar'ın araçla İstanbul Havalimanına geldikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, M.G. tarafından kullanılan bir otomobil, ambulansa yol vermek için manevra yapan H.A. idaresindeki bir kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün annesi N.G. yaralandı ve ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücüler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak kendi yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 4'ü kadın 19 kişi 100'e yakın polisin katıldığı operasyonla yakalandı.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 2024 yılının ilk 2 ayını kapsayan 'Gümüşhane'nin Huzuru, Türkiye'nin Huzuru' konulu güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, güvenlik istatistikleri ve mahalli idareler seçimleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Alanya seçim ofisini ziyaret ederek miting düzenledi. Tütüncü, Alanya'yı altın çağına taşıyacak projelerini anlattı.
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