Cizre\'de denetimli serbestlik yükümlüleri 212 okulda temizlik yaptı

31.03.2026 15:28
Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri 212 okulda temizlik yaptı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

5-6 Aralık 2024'te başlatılan kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü çerçevesinde bugüne kadar 212 okulda temizlik çalışması gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Yürütülen faaliyetler, eğitim ortamlarının daha sağlıklı hale getirilmesine katkı sağlarken aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesine de önemli katkılar sunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Cizre Denetimli Serbestlik Okulları Temizliyor, Geleceğimize Işık Tutuyor Projesi" kapsamında sürdürülen çalışmaların yalnızca okullarla sınırla kalmadığı dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"

"Bu kapsamda 19 camide ve 5 kez şehitlikte temizlik çalışması yapılmış, 9 park ve bahçede çevre düzenleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu proje kapsamında ihtiyaç sahibi yükümlülere Türk Kızılay aracılığıyla ayni ve nakdi yardımlar ulaştırılmıştır."

Gerçekleştirilen bu çalışmalarla toplumun farklı alanlarına dokunabilmiş olmak bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır."

Kaynak: AA

