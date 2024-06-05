Cizre\'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

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Cizre ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Cizre Halk Eğitimi Merkezince Dicle Nehri kenarında düzenlenen sergide, kadınların dokuma, dikiş nakış, örgü ve sıfır atık başta olmak üzere birçok alanda yıl boyunca yaptığı eserler tanıtıldı.

Etkinliğe katılan Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, buldukları her imkanı değerlendiren kadınlara devlet olarak gereken desteği sağladıklarını söyledi.

Açılan kursların kadınlar için önemli olduğunu aktaran Demir, "Cizre genç nüfusu yüksek olan bir ilçe. Özellikle kadınların sosyalleşmeye, mesleki beceri elde etmeye ihtiyacı var. Bu anlamda bizler onların mesleki becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz, aynı zamanda da sosyalleşmelerine imkan ve ortam sağlıyoruz." dedi.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, İlçe Jandarma Komutanı Kazım Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve vatandaşlar katıldı.