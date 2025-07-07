KAZADA YARALANAN EMRE, KURTARILAMADI
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tanker ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişiden Emre Ergin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ergin'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Kaza: Emre Kurtarılamadı - Son Dakika
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