Cizre\'de nevruz etkinliğinde polise taş atan 3 şüpheli gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanı Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta Vali Mükerrem Ünlüer ile görüştükten sonra kent meydanında esnafı ziyaret etti. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti.