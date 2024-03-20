Cizre\'de nevruz etkinliğinde polise taş atan 3 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen nevruz etkinliğinde, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan konuşma yaptı.
Etkinliğin ardından bir grup, terör örgütü PKK lehine slogan attı.
Uyarıya rağmen dağılmayan ve taş atan gruba polisin müdahalesi sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.
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