Cizre'de Okul Güvenliği Toplantısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre'de Okul Güvenliği Toplantısı

22.04.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre'de okul güvenliği için tedbirler ve iş birliği görüşüldü, dijital tehlikelere çözümler ele alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakam Ahmet Vezir Baycar başkanlığında okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamlığınca, Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul içi ve çevresinde alınacak fiziki tedbirler ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Okul güvenliğine ilişkin birimlerce yürütülen çalışmalar, risk alanları ve mevzuatta yer alan düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıda, öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklara karşı geliştirilecek çözüm önerileri ile çocukların maruz kalabileceği tehlikelere karşı öğretmen ve velilerle eş güdüm içerisinde yürütülecek faaliyetler karara bağlandı.

Kaymakam Baycar, her zaman öğretmen, öğrenci ve velilerin yanında olduklarını belirtti.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Başkomiser Sinan Duz ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:12:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.