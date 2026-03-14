Cizre'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

ÖZEL EKİPLE YAKALANDI

Cizre'de sokakta yürürken silahla başından vurulan Davut A., ağır yaralandı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, olayın şüphelisinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli olduğu değerlendirilen 1 kişi, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sekvan KÜDEN/CİZRE, (Şırnak),