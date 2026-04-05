Derbi öncesine damga vuran kare

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Oh Hyeon-gyu, alışkanlığını sürdürdü. Güney Koreli futbolcunun ritüeli dikkat çekti.
Kadıköy’de oynanacak kritik mücadele öncesi sahaya çıkan Oh Hyeon-gyu, ısınmaya yine çıplak ayakla başladı.
Daha önce de benzer görüntülerle gündeme gelen golcünün bu alışkanlığı, derbi öncesi bir kez daha dikkat çekti. Isınma sırasında kaydedilen anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak taraftarlar arasında konuşulmaya başlandı.
