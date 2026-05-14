KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen kömür yüklü TIR'ın alev alması ile kabinde sıkışan ve çıkan yangında hayatını kaybeden şoförün Cevher Aslan olduğu belirlendi. Aslan'ın, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ahmet AKKUŞ/CİZRE(Şırnak),
Son Dakika › Güncel › Cizre'de TIR Yangını: Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?