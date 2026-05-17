Cizre\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen pikap ile otomobil, Dirsekli Mahallesi mevkesinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.