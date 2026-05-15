Cizre'de TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi

15.05.2026 16:05
Cizre Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin projelerini sergilediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesince "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

Atatürk Anadolu Lisesinde yıl sonu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen fuarda öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergiledi.

Okul binasında düzenlenen fuarda öğrencilerin araştırma, tasarım ve inceleme alanlarında hazırladığı bilimsel çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, öğrencilerin ortaya koyduğu özgün çalışmaların gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Bilimsel çalışmaların öğrencilerin akademik ve kişisel gelişiminde önemli yere sahip olduğunu ifade eden İke, projelerde emeği geçen öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

İke, daha sonra stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

