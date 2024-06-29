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Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Cizre Kaymakamlığı ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle "Cizre'nin Ulu Çınarları Evde Bakım Vefa Projesi" hayata geçirildi.

Kaymakam Demir, proje kapsamında ev bakımı ve temizlikleri yapılan vatandaşları evlerinde ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Ekiplerin, yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları olan her konuda destek verdiğini belirten Demir, vatandaşların her türlü ihtiyacında yanlarında olacaklarını kaydetti.