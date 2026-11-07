ÇKP 21. Ulusal Kongre'ye 2.360 temsilci, 38 seçim birimi tarafından belirlenecek - Son Dakika
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ÇKP 21. Ulusal Kongre'ye 2.360 temsilci, 38 seçim birimi tarafından belirlenecek

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ÇKP Merkez Komitesi, 2027'nin ikinci yarısında Beijing'de yapılacak 21. Ulusal Kongre temsilcilerinin seçimine ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre kongreye katılacak 2.360 temsilci, ülke genelindeki 38 seçim birimi tarafından belirlenecek.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, 21. Ulusal Kongre temsilcilerinin seçimine ilişkin genelge yayımladı. Genelgede ilgili çalışmalar için kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Cumartesi günkü resmi açıklamaya göre, ÇKP Merkez Komitesi Organizasyon Departmanı, seçim sürecine ilişkin ayrıntılı düzenlemeleri belirledi.

ÇKP 20. Merkez Komitesi, ekim ayı sonunda düzenlenen 5. oturumunda 21. Ulusal Kongre'nin 2027'nin ikinci yarısında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenmesine karar vermişti.

Açıklamaya göre Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, konuyu kapsamlı biçimde ele almak ve seçim çalışmalarına ilişkin genel gereklilikleri, hedefleri ve görevleri belirlemek üzere ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi ve Siyasi Büro toplantılarına başkanlık etti.

Açıklamada, kongreye katılacak toplam 2.360 temsilcinin ülke genelindeki 38 seçim birimi tarafından seçileceği belirtildi.

Seçilecek temsilcilerin yüksek niteliklere sahip, dengeli bir yapıyı yansıtan, geniş temsil kabiliyetine sahip ve Parti üyelerinin desteğini kazanmış kişiler olmasını sağlamak üzere siyasi kriterlere öncelik verilmesi, adaylık şartlarının sıkı biçimde uygulanması, titiz seçim prosedürlerinin izlenmesi ve seçim disiplinine kesinlikle uyulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
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