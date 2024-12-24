ÇKS Kayıtları İçin Son Tarih 31 Aralık 2024

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Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 31 Aralık 2024'te sona ereceğini bildirdi.

Canbolat AA muhabirine, üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri için kayıtların güncellenmesi gerektiğini söyledi.

ÇKS başvurularının 31 Aralık Salı günü sona ereceğini ifade eden Canbolat, "İlçemizde 7 bin bitkisel üretim ve 3 bin civarında da hayvancılık işletmesi bulunuyor. Önceki yıllarda ÇKS başvurusu olan çiftçimiz e-Devlet uygulaması üzerinden başvurularını güncelleyebilir. Çiftçilerimiz, kayıtlara ilişkin il, ilçe müdürlüklerimizden bilgi alabilir. ÇKS için ilk kez başvuru yapacak ya da daha önce başvurusu bulunup da arazi bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerimizin ise başvurularını İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine yapmaları gerekiyor." dedi.