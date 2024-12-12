Çoban Köpekleri Kurtu Telef Etti

Sürüye saldıran kurdu çoban köpekleri telef etti
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde koyun sürüsüne saldıran kurt, çoban köpekleri tarafından telef edildi.
Tatvan ilçesine bağlı Eğritaş köyünün Top mezrasında yaşanan olayda, Yusuf Hüseyni'ye ait koyun sürüsü merada otlanırken kurdun saldırısına uğradı. Kurdun koyunlara saldırdığını fark eden çoban köpekleri, kurdu telef etti.
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