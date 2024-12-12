Çoban Köpekleri Kurtu Telef Etti - Son Dakika
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Çoban Köpekleri Kurtu Telef Etti

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Bitlis'te çoban köpekleri, koyun sürüsüne saldıran kurdu etkisiz hale getirdi.

12.12.2024 14:54
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Sürüye saldıran kurdu çoban köpekleri telef etti

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde koyun sürüsüne saldıran kurt, çoban köpekleri tarafından telef edildi.

Tatvan ilçesine bağlı Eğritaş köyünün Top mezrasında yaşanan olayda, Yusuf Hüseyni'ye ait koyun sürüsü merada otlanırken kurdun saldırısına uğradı. Kurdun koyunlara saldırdığını fark eden çoban köpekleri, kurdu telef etti.

Kaynak: İHA

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