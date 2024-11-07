Çocuğa Şiddet Uygulayan Şüpheli Yeniden Tutuklandı

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(İSTANBUL) - Adalet Bakanlığı, Tuzla'da Şifa Mahallesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğu gürültü yaptıkları gerekçesi ile önce yumruklayıp ardından yere fırlatan şüpheli A.K. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, "gürültü yaptıkları" gerekçesiyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K daha sonra tutuklanmıştı. Şüphelinin, 21 Ekim'de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Adalet Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, şüpheli A.K. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartıldığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

" İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan şüpheli A.K, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 9 Eylül 2024 tarihinde 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştır.

Ayrıca kamu davası da açılan şüpheli hakkında İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 21.10.2024 tarihinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkeme kararına itiraz edilmiş olup şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştır."