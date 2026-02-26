Bornova'da Çocukları Şiddete Karşı Uzmanlar Psikososyal ve Hukuki Süreçleri Anlattı - Son Dakika
Bornova'da Çocukları Şiddete Karşı Uzmanlar Psikososyal ve Hukuki Süreçleri Anlattı

26.02.2026 09:47  Güncelleme: 10:40
Bornova Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde, çocukların korunmasında psikososyal ve hukuki boyutların birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, erken risk tespiti ve doğru başvuru mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

(İZMİR) - Çocuğa yönelik şiddet Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen panelde masaya yatırıldı. Uzmanlar, çocukların korunmasında hem psikososyal hem de hukuki boyutun birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların korunmasının yalnızca hukuki değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da "Çocuk Koruma ve Çocuğa Yönelik Şiddet Alanında Türkiye'deki Yasal Çerçeve ve Başvuru Mekanizmaları" başlığıyla düzenlenen panelin ilk oturumunda konuşan psikolog Merve Aydoğanlar, çocuk kavramını hem gelişimsel hem de hukuki açıdan ele alarak, "Çocuk yalnızca yaşa göre değil, gelişimsel ihtiyaçları ve korunma gereksinimi üzerinden değerlendirilmelidir" vurgusunu yaptı.

Aydoğanlar, sunumunda çocukların temel ihtiyaçlarını, çocuk ihmali ve istismarı kavramlarını, ihmal ve istismar türlerini, ilk başvuru mekanizmalarını, çocuk koruma sisteminde psikososyal destek sürecini, risk tespiti ile koruyucu-önleyici yaklaşımları ayrıntılı biçimde anlattı. Özellikle erken risk tespiti ve doğru başvuru mekanizmalarının işletilmesinin, çocuğun örselenmeden korunmasında hayati rol oynadığını belirtti.

Çocukların korunmasındaki hukuki çerçeve

Panelin ikinci oturumunda ise Avukat Bahar Doğan, çocukların korunmasına ilişkin yasal düzenlemeleri kapsamlı biçimde değerlendirdi.

Doğan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında çocukların korunmasını, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nu, bildirim yükümlülüğü ve sorumlulukları, ceza yargılamasında soruşturma ve kovuşturma süreçlerini, çocukların cezai sorumluluklarını, çocuğun cinsel istismarı kavramını, cinsel istismar vakalarında başvuru ve bildirim yollarını, cinsel suçlarda çocuğun örselenmemesine yönelik uygulamaları ele aldı.

Bahar Doğan, özellikle bildirim yükümlülüğünün yalnızca kurumlara değil, suçu öğrenen herkese ait bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, cinsel istismar vakalarında hızlı ve doğru başvurunun çocuğun korunmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

Soru-cevap bölümü

Zaman yönetimine bağlı olarak gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcıların soruları alındı, uzmanlar sahadaki uygulamalara dair görüşlerini paylaştı.

Başkan Eşki: "Çocukların güvenliği ortak sorumluluğumuz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların korunmasının yalnızca hukuki değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve şiddetten uzak bir ortamda büyümesi için hem bilinçlenmeye hem de güçlü bir kurumsal iş birliğine ihtiyacımız var. Yerel yönetim olarak bu alandaki farkındalık çalışmalarını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

