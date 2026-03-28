Çocuk Caddedeki Çekiciyle Çarpışmaktan Kurtuldu

ŞIRNAK'ın Kasrik beldesinde, aniden yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, çekicinin sürücüsünün dikkati sayesinde son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Kasrik beldesi Cizre-Şırnak kara yolu üzerindeki Kasrik Boğazı mevkisinde meydana geldi. Caddede arkadaşıyla yürüyen çocuklardan biri, bir anda yola doğru koştu. Bu sırada caddede ilerleyen çekicinin sürücüsü, çocuğu fark edip frene bastı. Araçla çarpışmaktan son anda kurtulan çocuk, yara almadı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.