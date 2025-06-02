Çocuk Gelişimi Semineri: Beyin Gelişimi ve Ebeveyn İletişimi

(İSTANBUL) – Eyüpsultan Belediyesi tarafından çocuk gelişimi alanında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerde, Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal ebeveynlerle bir araya geldi. Göktürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?" başlıklı seminerde, çocukların beyin gelişim süreçleri bilimsel veriler ışığında sade bir dille aktarıldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından çocuk gelişimi alanında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerde, Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal ebeveynlerle bir araya geldi. Göktürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?" başlıklı seminerde, çocukların beyin gelişim süreçleri bilimsel veriler ışığında sade bir dille aktarıldı. Seminere yoğun ilgi gösteren katılımcılar, çocukların farklı yaş dönemlerindeki zihinsel ve duygusal gelişimleri hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu. Akademisyen ve çocuk gelişimi uzmanı Kangal, özellikle 0-6 yaş döneminin kritik önemine dikkat çekerek, bu dönemde çevresel uyarıların beyin gelişimini nasıl etkilediğini örneklerle anlattı.

Ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarına yönelik pratik öneriler de sunan Kangal, seminer boyunca katılımcıların sorularını da yanıtladı. Etkinlik sonunda birçok veli, seminerin bilgilendirici ve yol gösterici olduğunu belirterek Eyüpsultan Belediyesi'ne teşekkür etti.