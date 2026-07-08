Uzman İsimler Bornova'da Çocuk Eğitimini Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzman İsimler Bornova'da Çocuk Eğitimini Anlattı

08.07.2026 09:45  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği panelde uzmanlar, çocuk gelişiminde her isteği yerine getirmek yerine ihtiyaç anında ulaşılabilir olmanın ve sevgiyle sınır koymanın önemini vurguladı. Yanlış yaklaşımların ergenlikte agresifliğe yol açtığı belirtildi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği panelde konuşan uzmanlar, çocuk gelişiminde her isteği yerine getirmenin değil, ihtiyaç anında ulaşılabilir olmanın önemini vurguladı. Çocukluktaki yanlış yaklaşımların ergenlikte agresifliğe yol açtığını belirten psikologlar, küçük yaşlardan itibaren korkutarak değil, sevgi ve tutarlılıkla net sınırlar çizilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bornova Belediyesi, çocuk gelişiminde doğru yaklaşımları mercek altına alan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen "Çocuğun İhtiyacı, Yetişkinin Sorumluluğu: Anlamak mı, Rehber Olmak mı?" başlıklı panelde, Klinik Psikolog Çağrıhan Bahadır ve Uzman Psikolog Merve Aydoğan ebeveynlere rehberlik edecek açıklamalarda bulundu.

BAHADIR: "ÇOCUKLUKTAKİ HATALAR ERGENLİKTE KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce düzenlenen panelde konuşan Klinik Psikolog Çağrıhan Bahadır, çocukla kurulan bağın niteliğine işaret ederek, her isteği yerine getirmenin bağ kurmak anlamına gelmediğini vurguladı. Bahadır, şu ifadeleri kullandı:

"Duygusal bağ, çocuğun ihtiyaç duyduğu her an yetişkini duygusal olarak yanında ve ulaşılabilir hissetmesidir. Bağlanma sürecinde iletişimi her zaman açık tutmalı, sabırlı olmalı ve kısa sürede mucizevi sonuçlar beklememeliyiz. Çocuklara sürekli 'yap, yap' diyerek baskı kurmak ve isteklerimizi zorunluluk gibi dikte etmek büyük bir hatadır. Çocukluk döneminde sergilenen bu yanlış yaklaşımlar, ergenlikte karşımıza tahammülsüzlük ve agresiflik olarak çıkar. Davranış sorunlarında anlık çözümler yerine, mutlaka problemin köküne inilmelidir."

AYDOĞAN: "ÇOCUKLAR SINIRLARI BİZDEN ÖĞRENİR"

Uzman Psikolog Merve Aydoğan da ebeveynlerin günlük yaşamda sergilediği tutarsız davranışların ve anlık tepkilerin çocuklarda onarılamaz hasarlar bıraktığına değindi.

Sınır koymanın önemini anlatan Aydoğan, "Çocuklar dünyaya hazır sınırlarla gelmezler, sınırları onlara sözlerimiz ve davranışlarımızla biz öğretiriz. Bu süreçte aileden okula, parktan akrabalara kadar her sosyal çevre bir bütündür. En büyük kural tutarlılıktır, örneğin çocuk sevmediği bir yemek geldiğinde ona hemen alternatif sunulmamalı, ağlayarak istediklerini elde etmesine izin verilmemelidir. Sınırlar küçük yaşlardan itibaren esnetilmeden, minik adımlarla öğretilmelidir. Unutulmamalıdır ki bir çocuğun ait olma ihtiyacı, iyi olma ihtiyacından çok daha büyüktür ve eğitim asla korkutarak verilemez" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman İsimler Bornova'da Çocuk Eğitimini Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı

11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 11:49:14. #7.12#
SON DAKİKA: Uzman İsimler Bornova'da Çocuk Eğitimini Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.