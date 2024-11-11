Çocuk Hakları Festivali İstanbul'da Başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenleyecek.

İBB Kültür tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "Çocuk Hakları Festivali", dördüncü kez 12-20 Kasım arasında gerçekleştirilecek.

İBB Kültür'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez uluslararası olarak yapılacak festivalde, farklı yaş gruplarından çocuklar, atölye çalışmalarından çocuk oyunlarına, masal dinletilerinden yüz boyamaya, konserlerden film gösterimlerine, sirk kortejinden bandoya birbirinden renkli etkinliklere katılabilecek.

Çocuk haklarının çocuklar, ebeveynler, eğitimciler ve tüm yetişkinler tarafından bilinmesini sağlamayı hedefleyen festivalin programı, Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dört temel ilkesi olan "Ayrım Gözetmeme", "Çocuğun Yüksek Yararı", "Yaşama ve Gelişme Hakkı" ile "Katılım Hakkı" maddeleri temel alınarak, İstanbul Kent Konseyi Çocuk Danışma Kurulu'nun da önerileriyle belirlendi.

4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, farklı yaş gruplarından çocuklara ve ailelerine etkinlik programları sunacak

Yaratıcı drama, dans, yaratıcı yazarlık, resim, ekolojik oyun, kolaj gibi çeşitli disiplinlerde atölyelerin düzenleneceği festivalde, tiyatro oyunları, film gösterimleri, Karagöz oyunu, masal anlatımları, çocuk şarkıları konserleri ve geziler de gerçekleştirilecek.

İşaret dili ve Braille alfabesi atölyelerinin yanı sıra farklı gelişim gösteren çocukları kapsayan atölyelerin de düzenleneceği festival kapsamındaki çocuk hakları odaklı etkinlikler, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik olarak yapılacak.

Festival Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar, Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi, Çekmeköy Çocuk Sanat Merkezi ve Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde çocukları ağırlarken, hava koşullarına bağlı olarak Beyoğlu, Fatih, Üsküdar ve Çekmeköy'de belirli noktalarda sokak etkinlikleri de düzenlenecek.

Cumhuriyet Tırı ise Esenyurt, Çatalca ve Silivri'de bölge halkıyla buluşacak.

Festival, 20 Kasım akşamı, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde çocukların sahne alacağı özel bir kapanış etkinliği ile sona erecek.

İBB Kültür'ün ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve "kultursanat.istanbul" adresinden ulaşılabilir.

Etkinliklerin ücretsiz biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.