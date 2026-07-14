Çocukları koruyan yeni kanun teklifi Meclis'te - Son Dakika
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Çocukları koruyan yeni kanun teklifi Meclis'te

14.07.2026 13:37
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"Amacımız, çocuğu koruyan, suçu önleyen, suç örgütlerinin çocukları istismar etmesine engel olan, ailelerin sorumluluğunu güçlendiren, ağır suçlar karşısında ise kamu vicdanını ve mağdur haklarını gözeten etkili bir adalet sistemi tesis etmektir" - "Mevzuatımızdaki 'suça sürüklenen çocuk' ibaresinin yerine 'adli süreçteki çocuk' ifadesinin kullanılması öngörülmektedir"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'ye sunulan çocuklara yönelik ceza ve koruma tedbirlerini düzenleyen kanun teklifi ile çocuğu koruyan, suçu önleyen, suç örgütlerinin çocukları istismar etmesine engel olan, ailelerin sorumluluğunu güçlendiren, ağır suçlar karşısında ise kamu vicdanını ve mağdur haklarını gözeten etkili bir adalet sistemi tesis etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Bakan Gürlek, hazırlanmasına katkı sağladıkları ve AK Parti Grubu tarafından TBMM'ye sunulan "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Teklifin çocukları koruyan, caydırıcılığı güçlendiren ve kamu vicdanını gözeten önemli düzenlemeler içerdiğini vurgulayan Gürlek, teklifle 12-15 ve 15-18 yaş gruplarındaki çocuklara uygulanacak ceza indirimlerinin yeniden düzenlendiğini, ağır suçlarda hakime, fiilin niteliğini gözeterek daha geniş takdir yetkisi tanındığını ifade etti.

Gürlek, kanun teklifinde aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlaline ilişkin cezaların artırıldığını, çocuğun bakım, gözetim ve korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeyen kişilere yönelik de yaptırımların güçlendirildiğini belirtti.

Çocukların korunması amacıyla dijital riskler, bağımlılıklar, çevre bilinci, kitap ve kütüphane alışkanlığı ile sosyal hizmetlere yönelik yeni yönlendirme tedbirleri getirildiğine de değinen Gürlek, sosyal inceleme raporlarının etkinliği artırılırken koruyucu ve destekleyici tedbirlerde kurumlar arası koordinasyonun da güçlendirildiğine dikkati çekti.

Bakan Gürlek, çocuk odaklı hukuk anlayışını ve masumiyet karinesini daha güçlü biçimde yansıtmayı amaçladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Mevzuatımızdaki 'suça sürüklenen çocuk' ibaresinin yerine 'adli süreçteki çocuk' ifadesinin kullanılması öngörülmektedir. Amacımız, çocuğu koruyan, suçu önleyen, suç örgütlerinin çocukları istismar etmesine engel olan, ailelerin sorumluluğunu güçlendiren, ağır suçlar karşısında ise kamu vicdanını ve mağdur haklarını gözeten etkili bir adalet sistemi tesis etmektir. Teklifin hazırlanmasına katkı sunan başta TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza, teklifi Meclis gündemine taşıyan AK Parti Grubumuza, ilgili kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çocuklarımızın üstün yararını, toplumumuzun huzur ve güvenliğini ve mağdur ailelerimizin adalet beklentisini birlikte gözeten reformlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Çocuk, Kamu, Son Dakika

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