Çocuk koruma kanunu teklifinde ceza indirimleri yeniden düzenleniyor

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grubu tarafından TBMM'ye sunulan "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin çocukların korunmasını güçlendiren, caydırıcılığı artıran ve kamu vicdanını gözeten düzenlemeler içerdiğini belirtti. Gürlek, "Teklifle, 12-15 ve 15-18 yaş gruplarındaki çocuklara uygulanacak ceza indirimleri yeniden düzenlenmekte; kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gibi ağır suçlarda hakime, fiilin niteliğini gözeterek daha geniş takdir yetkisi tanınmaktadır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grubu tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, çocukların adli süreçlerle karşı karşıya kalmasının önlenmesi, her türlü istismar ve tehdide karşı korunması ile suç mağduru ailelerin adalet beklentisinin karşılanmasının devletin en temel sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti.

Teklifle, 12-15 ve 15-18 yaş gruplarındaki çocuklara uygulanacak ceza indirimlerinin yeniden düzenleneceğini aktaran Gürlek, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gibi ağır suçlarda hakime, fiilin niteliğini dikkate alarak daha geniş takdir yetkisi tanınacağını kaydetti.

"YENİ YÖNLENDİRME TEDBİRLERİ GETİRİLMEKTEDİR"

Gürlek, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlaline ilişkin cezaların artırılacağını ve çocuğun bakım, gözetim ile korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeyen kişilere yönelik yaptırımların da güçlendirileceğini bildirdi.

Çocukların korunmasına yönelik yeni tedbirlerin de düzenleme kapsamında yer aldığını kaydeden Gürlek, "Çocuklarımızın korunması amacıyla dijital riskler, bağımlılıklar, çevre bilinci, kitap ve kütüphane alışkanlığı ile sosyal hizmetlere yönelik yeni yönlendirme tedbirleri getirilmektedir. Sosyal inceleme raporlarının etkinliği artırılırken koruyucu ve destekleyici tedbirlerde kurumlar arası koordinasyon da güçlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

"ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUK" İFADESİ

Gürlek, teklif kapsamında çocuk odaklı hukuk anlayışının ve masumiyet karinesinin daha güçlü şekilde yansıtılmasının amaçlandığını aktararak, mevzuatta yer alan "suça sürüklenen çocuk" ibaresi yerine "adli süreçteki çocuk" ifadesinin kullanılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Gürlek açıklamasında, şunları kaydetti:

"Amacımız; çocuğu koruyan, suçu önleyen, suç örgütlerinin çocukları istismar etmesine engel olan, ailelerin sorumluluğunu güçlendiren; ağır suçlar karşısında ise kamu vicdanını ve mağdur haklarını gözeten etkili bir adalet sistemi tesis etmektir."

Teklifin hazırlanmasına katkı sunan başta TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza, teklifi Meclis gündemine taşıyan AK Parti Grubumuza, ilgili kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve uzmanlarımıza teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; çocuklarımızın üstün yararını, toplumumuzun huzur ve güvenliğini ve mağdur ailelerimizin adalet beklentisini birlikte gözeten reformlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."