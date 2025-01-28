Çocuk Üniversitesi Kayıtları Başladı

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Esenyurt Belediyesi tarafından bilim ve sanat faaliyetlerinde öğrencileri desteklemek amacıyla kurulan Çocuk Üniversitesinin yeni dönem kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dezavantajlı ailelerin çocuklarının ilgi duydukları alanlarda donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çocuk Üniversitesinin kayıtları 3 Şubat'a kadar devam edecek.

Çocuk Üniversitesinde öğrenciler, ilkokul 2. sınıftan 7. sınıfa kadar sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici aktivitelerle, bilimsel programlarda eğitim alabiliyor.

Öğrencilere Fen, Matematik, İngilizce, Robotik Kodlama, Blok Tabanlı Programcılık, Deney ve Bilim, Akıl ve Zeka Oyunları, Mimari Resim, Ritim Müzik, Grafik Animasyon, Hızlı Okuma Teknikleri, Yaratıcı Drama gibi 16 farklı eğitim programı sunuluyor.

Kayıt döneminin sona ermesinin ardından başlayacak derslerde öğrencilere, 10 farklı modülde tam zamanlı akademik ve uygulamalı eğitim verilecek.

Öğrenciler, merkezin "02123029635" numaralı telefonunu arayarak veya Çocuk Üniversitesine bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecek.