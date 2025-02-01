Çocuklar Felsefe Atölyesi ile Hayal Güçlerini Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuklar Felsefe Atölyesi ile Hayal Güçlerini Geliştiriyor

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Felsefe Atölyesi'nde 7-10 yaş arası çocuklar, hayal güçlerini kullanarak ideal adalarını tasarladı ve felsefeyle tanıştı. Doç. Dr. Ekin Kaynak Iltar rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdi.

01.02.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin CityLAB'de gerçekleşen Felsefe Atölyesi'nde 7-10 yaş arası çocuklar, hayal güçlerini sınırsızca kullanarak 'ideal' adalarını resmetti, kurallarını belirledi ve felsefeyle ilk kez tanışmanın keyfini yaşadı.

Muratpaşa Belediyesi, Senex Dernek ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen atölyede, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekin Kaynak Iltar; çocuklarla birlikte düşündü, sorguladı ve yeni dünyalar keşfetmelerine rehberlik etti. Atölye boyunca çocuklardan hayali bir ada tasarlamaları, adalarına kurallar koymaları ve bunu resmetmeleri istendi. Basit sorular ve hikayeler eşliğinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de farklı bakış açıları geliştirdi.

Doç. Dr. Iltar, "Bir şeyler üzerine düşünmek, konuşmak ve fikir yürütmek çocuklar için olduğu kadar biz felsefeciler için de çok değerli" diyerek bu tür etkinliklerin önemine dikkati çekti.

Atölyeye katılan Efe Köker, felsefeyi "Bir bilgiyi sevmek ve bilginin peşinden koşmak" olarak tanımlarken, Can Topçuoğlu ise "Felsefe bir düşüncenin, hayalin, rüyaların peşinden koşmaktır" dedi. Atölyeye katılmanın düşünme ve karar verme sürecinde kendisine yeni bakış açıları kazandırdığını belirten Topçuoğlu, aynı zamanda resim yeteneğini de test etme fırsatı bulduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Eğitim, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar Felsefe Atölyesi ile Hayal Güçlerini Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:37 Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:44:40. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuklar Felsefe Atölyesi ile Hayal Güçlerini Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.