AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Çocuklar Güvende' uygulamasının Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin yarışmasında 1596 katılımcı arasından ilk 20'ye girdiğini duyurdu.
Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Çocuklar Güvende' uygulamamız, uluslararası arenada. Çocuklarımızın dijital dünyadaki yol arkadaşı olan uygulamamız, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin yarışmasında 1596 katılımcı arasından ilk 20'ye girdi" dedi.
Göktaş, oylamanın 5 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşların 'https://itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2026/Vote' adresinden oylamaya katılabileceğini aktardı.
Son Dakika › Güncel › Çocuklar Güvende Uygulaması Uluslararası Yarışmada İlk 20'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?