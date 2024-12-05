Çocuklar İçin Şarkı Yarışması Başlıyor

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Olten Sanat Vakfı, Türkiye'deki çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek ve yeni yeteneklere olanak sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez "Çocuk Şarkıları Söz ve Beste Yarışması" düzenliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, başvuruları başlayan yarışma, özgün çocuk şarkıları üretilmesine ve genç bestecilerin desteklenmesine odaklanıyor.

Yarışmaya 17 Ocak 2025'e kadar başvurulabilecek. Ön eleme sonrası seçilen en iyi 8 eser, gelecek yıl mayısta düzenlenecek final konserinde Olten Filarmoni Orkestrası, Olten Sanat Çok Sesli Çocuk Korosu ve Ekin Koleji Çok Sesli Korosu tarafından seslendirilecek.

Final konserinde seslendirilen eserler de jüri, çocuk korosu ve izleyicilerin oylarıyla değerlendirilecek. Yarışma sonrası seçilen ilk üç eserin bestecisi, çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Olten Sanat Vakfı İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, yarışmanın, çocuk şarkıları alanında önemli bir proje olduğunu belirterek, "Çağdaş, özgün ve dilden dile söylenecek çocuk şarkıları kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yarışmayla, yeni bestecilerin yetişmesini teşvik etmeyi ve Türk çocuk şarkıları repertuvarına değerli eserler kazandırmayı amaçlıyoruz. Sanat ve yaratıcılıkla dolu bir geleceğe katkı sunmak için tüm besteci ve söz yazarlarını bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın başvuru koşulları ve detaylı bilgiye "www.oltenfilarmoni.com" adresinden ulaşılabilir.