Osmangazi Belediyesi'nden Aile Bağlarını Güçlendiren Atölye

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin Sarıalan'da düzenlediği "Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesi" çocuklara yaratıcılık dolu anlar yaşattı. Atölye Eğitmeni Simge Işıktaş Demir, "Ebeveynlerimiz ile birlikte günlük yaşamın temposundan uzaklaştığımız, beraber vakit geçirdiğimiz, beraber aile bağlarını güçlendirdiğimiz, oyunu sanat ile birleştirdiğimiz bir etkinlik tasarladık" dedi.

Osmangazi Belediyesi, çocukları ve aileleri, sanatla, doğayla ve kışın neşesiyle buluşturmaya devam ediyor. Osmangazi Belediyesi'nin Sarıalan Taşkonak Tesisleri'nde düzenlenen "Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesi'nde" bir araya gelen çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşadı.

Atölyede aktiviteler eşliğinde resim yaparak, kardan adam dünyasında yaratıcılıklarını sergileyen çocuklar, aileleriyle birlikte ortak bir hikaye oluşturdu. Sanat atölyesinin ardından Sarıalan'ın karla kaplı doğasında çocuklar kardan adam yaparak kışın tadını çıkardı. Etkinlik boyunca Uludağ ve çevresinde yaşayan hayvanlar ile bölgede yetişen bitkilere ilişkin bilgi verilerek, çocukların yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları sağlandı.

Kışın birleştirici ve en sade ögesi olan kardan adamdan hareketle bu etkinliği tasarladıklarını kaydeden Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesi Eğitmeni Simge Işıktaş Demir, şunları söyledi:

"Ebeveynlerimiz ile birlikte günlük yaşamın temposundan uzaklaştığımız, beraber vakit geçirdiğimiz, beraber aile bağlarını güçlendirdiğimiz, oyunu sanat ile birleştirdiğimiz bir etkinlik tasarladık. Hep beraber, sünger ile birlikte baskı tekniğiyle resim yapıyoruz. Ardından kirlenmek güzeldir diyerek, parmaklarımızı kirletip kardan adam ailesinin bir hikayesini oluşturuyoruz. Hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin el izleriyle beraber onları birer kardan adama dönüştüreceğiz. Kışın en birleştirici ve en sade ögesi kardan adam olduğu için buradan yola çıktık. Aynı zamanda yaşadığımız şehirdeki dağda hangi hayvanlar yaşıyor ve hangi bitkiler yetişiyor, birazcık da bunlara değinerek, onlara buraları tanıtmak istiyoruz."