Çocuklara Şiddetle Mücadele için Toplandılar
Çocuklara Şiddetle Mücadele için Toplandılar

21.04.2026 00:57
Adalet Bakan Yardımcısı Ceyhan, BM ve UNICEF temsilcileriyle çocuklara yönelik şiddeti ele aldı.

(ANKARA) - Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya geldi. Görüşmede çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ve uluslararası iş birliği konuları ele alındı.

Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve beraberlerindeki heyeti kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bakan Yardımcımız Sayın Burak Ceyhan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Sayın Najat Maalla M'jid ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Sayın Paolo Marchi ve beraberlerindeki heyetlerle bir araya geldi. Görüşmede, çocuk dostu bir anlayışla işleyen onarıcı adalet sistemimiz kapsamında çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ve koruyucu tedbir uygulamalarımıza ilişkin deneyimler paylaşıldı."

Dijital ortamlarda ortaya çıkan yeni risk ve tehditler karşısında da çocuklarımızın üstün yararının gözetilerek uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ile yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesinin önemi ele alındı. Daha adil bir dünya hedefi doğrultusunda; başta Gazze'deki çocuklar olmak üzere, mülteci ve göçmen çocuklar dahil tüm çocukların adil ve eşit imkanlara erişiminin önemi bir kez daha vurgulandı."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

