Çocuklara Yakışan Yarınlar Projesi - Son Dakika
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Çocuklara Yakışan Yarınlar Projesi

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Küçükçekmece'de, denetimli serbestlik yükümlüleri 23 okulda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen "Çocuklara Yakışan Yarınlar Projesi" ile Avcılar ve Küçükçekmece'deki 23 okulda, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler tarafından bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, Avcılar ve Küçükçekmece ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bildirilen 23 okulda temizlik, boya, mini bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki yükümlülerin, infaz ve koruma memurlarının gözetiminde katıldığı çalışmalarla okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi, eğitim ortamlarının daha temiz, düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar sayesinde öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerine katkı sağlanırken, yükümlülerin de topluma fayda sağlayan faaliyetlerde aktif rol almaları ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklara Yakışan Yarınlar Projesi - Son Dakika

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