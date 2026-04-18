Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadelede Proaktif Yaklaşım
18.04.2026 13:22
Dr. Najat Maalla M'jid, çocuklara karşı şiddette önleyici ve proaktif olunması gerektiğini vurguladı.

DİLDAR BAYKAN ATALAY - BM Genel Sekreterinin Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M'jid, çocuklara karşı şiddetin çözümünde tepkisel olmaktan ziyade önleyici ve proaktif olmaya geçilmesi gerektiğini söyledi.

M'jid, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İlk kez katıldığı ADF'de konuşulan konuların çok önem arz ettiğini belirten M'jid, çocukların internet üzerinde uğradıkları zorbalıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çocukların çevrim içi alanda korunmasına ilişkin bir rapor hazırladığını ve çocuklara yönelik çevrim içi suçların arttığını aktaran M'jid, şunları söyledi:

"Peki bunun nedeni ne? İlk olarak giderek daha çok çocuk erken yaşta internete bağlı hale geliyor. Ancak sadece bu değil, teknolojiler de çok ama çok hızlı şekilde gelişiyor ve özellikle yapay zeka ile deep fake gibi tüm bu üretim araçları, çıplaklık uygulamaları ve algoritmalar da devreye giriyor. Çünkü bunlar toplanan verilerle ilgili tüm sorunları içeriyor ve bu da tüm yırtıcıların, suçluların ve benzerlerinin işine yarıyor."

M'jid, raporunu hazırlamak için tüm bölgelerden 37 bin çocukla görüştüklerini ve bunlardan yüzde 66'sının siber zorbalık mağduru olduğunu belirterek, internette her yıl milyonlarca zararlı içeriğin dolaştığını ve en az 1,2 milyon çocuğun bu içeriklere maruz kaldığını dile getirdi.

M'jid, devletlerin attığı adımların da tek başına yeterli olmayacağına işaret ederek, "Çocukları yerinde korumak çok önemli. Bir diğer nokta ise eğitim ve dijital okur yazarlık, güçlendirme, farkındalığı artırma ve çocukların bilgiyle nasıl baş edebileceğini görmek için çocukların kritik düşünmesini geliştirme. Buna da ek olarak polis ve adalet sisteminin takip ve teşhis için yeterli olması önemli. En önemlisi de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü. Onların çok büyük sorumluluğu var." diye konuştu.

Yeni teknolojilerin kullanıma sunulmadan önce çocuklar üzerine etkisinin göz ardı edildiğini vurgulayan M'jid, bu sorunun küresel bir sorun olduğunun altını çizdi.

M'jid, çocukların sadece çevrim içi ortamda değil birçok alanda şiddete uğradığını ve istismar edildiğini aktararak, "Çocuklara karşı şiddeti engellemek ve bitirmek istiyorsak, sadece sosyal işler ya da çocuk ya da kadın bakanlığı değil eğitim, sağlık, içişleri, çalışma gibi birçok alan da bundan sorumlu olmalı." dedi.

Çocukların uğradıkları şiddeti bildirmek için güvene ihtiyacı olduğunun altını çizen M'jid, "Şu an en önemli olan şey, tepkisel olmaktan daha ziyade önleyici ve proaktif olmaya geçmektir. Tetikleyici faktörleri, eşitsizlikleri, çatışmaları biliyoruz. İnsani ve doğal afetleri, siyasi istikrarsızlığı, yoksulluğu, cinsiyet ayrımcılığını biliyoruz." diye konuştu.

M'jid, bu yıl çocuklara karşı şiddete yönelik küresel çalışmanın 20. yılı olduğunu vurgulayarak, "Ne yazık ki hala aynı noktaları tekrar ediyoruz." dedi.

Çocuklara yönelik dijital şiddetin önlenmesinde ailelere de önemli görevler düştüğünü ve çocuklarla doğru iletişimin kilit önem taşıdığını vurgulayan M'jid, "Bazen aileler, çocukların ekran başında sessiz olmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyor, dikkatli olmalıyız." uyarısında bulundu.

M'jid, ekran kullanımının denetlenmesi ve düzenlenmesi konusunda ailelerin yanı sıra öğretmenlere, sosyal hizmet uzmanlarına ve doktorlara önemli roller düştüğüne dikkati çekerek, "Mesele, sadece yasaklamak değil, bunun neden böyle olduğunu anlamak ve çocuklarda sahte haberler, yanlış bilgiler ve benzeri konularda eleştirel düşünme becerisi geliştirmek. Bu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

