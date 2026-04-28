Çocuklarda Böbrek Reflüsü: Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
Çocuklarda Böbrek Reflüsü: Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

28.04.2026 12:42
Çocukluk çağında sık görülen böbrek reflüsü, idrarın mesaneden böbreklere kaçmasıyla oluşur ve erken tanı konulmazsa kalıcı böbrek hasarına yol açabilir. Uzmanlar, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Çocukluk çağında sık görülen böbrek reflüsü (vezikoüreteral reflü), idrarın mesaneden böbreklere geri kaçmasıyla ortaya çıkar ve çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebilir. Özellikle 0-5 yaş arası çocuklar risk altındadır. Erkek bebeklerde ilk yılda daha sık görülürken, kız çocuklarında tekrarlayan enfeksiyonlarla kendini gösterir. Ailede reflü öyküsü, doğumsal idrar yolu anomalileri, kabızlık ve işeme bozukluğu risk faktörleridir.

En önemli belirtiler arasında tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonları, bebeklerde açıklanamayan yüksek ateş, büyüme geriliği ve hipertansiyon yer alır. Tanıda ultrasonografi ilk adım olup kesin tanı işeme sistoüretrografisi (VCUG) ile konur. Tedavi reflünün derecesine, çocuğun yaşına ve böbrek hasarına göre planlanır. Düşük dereceli reflüler kendiliğinden düzelebilirken, ileri vakalarda endoskopik veya cerrahi yöntemler gerekebilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Çocukluk, Böbrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklarda Böbrek Reflüsü: Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çocuklarda Böbrek Reflüsü: Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
