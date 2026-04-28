Çocuklarda Böbrek Reflüsü: Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Çocukluk çağında sık görülen böbrek reflüsü (vezikoüreteral reflü), idrarın mesaneden böbreklere geri kaçmasıyla ortaya çıkar ve çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebilir. Özellikle 0-5 yaş arası çocuklar risk altındadır. Erkek bebeklerde ilk yılda daha sık görülürken, kız çocuklarında tekrarlayan enfeksiyonlarla kendini gösterir. Ailede reflü öyküsü, doğumsal idrar yolu anomalileri, kabızlık ve işeme bozukluğu risk faktörleridir.

En önemli belirtiler arasında tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonları, bebeklerde açıklanamayan yüksek ateş, büyüme geriliği ve hipertansiyon yer alır. Tanıda ultrasonografi ilk adım olup kesin tanı işeme sistoüretrografisi (VCUG) ile konur. Tedavi reflünün derecesine, çocuğun yaşına ve böbrek hasarına göre planlanır. Düşük dereceli reflüler kendiliğinden düzelebilirken, ileri vakalarda endoskopik veya cerrahi yöntemler gerekebilir.