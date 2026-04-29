Çocuklarda Tip 2 Diyabet Riski Artıyor: Uzmanlardan Ailelere Uyarılar

Genellikle yetişkinlerde görülen Tip 2 diyabet, çocuklarda da yaygınlaşmaya başladı. Hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve artan ekran süresi 10'lu yaşlardaki çocukları risk altına sokuyor. Memorial Şişli Hastanesi'nden Uz. Dyt. Sinem Türkmen, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

Bir kutu gazlı içeceğin 7-10 çay kaşığı şeker içerdiğini belirten Türkmen, bu tür ürünlerin insülin direncine yol açtığını söyledi. Çocukların beslenme alışkanlıklarının anne babalarının tabağını örnek alarak şekillendiğini vurguladı. Ev yapımı limonata, taze meyve suyu ve katkısız yoğurt gibi sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Özel günlerde pizza, hamburger yerine sağlıklı besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Türkmen, her çocuğun günde en az 60 dakika aktif olması gerektiğini söyledi. Düzenli uykunun hormon dengesini olumlu etkilediğini, yetersiz uykunun diyabet riskini artırdığını ekledi. Sık acıkma, tatlı isteği, hızlı kilo artışı ve aşırı susama gibi belirtilerin erken sinyaller olduğunu, bu durumda uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.