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Çocuklardan Askıda Tost Projesi

Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencileri, arkadaşları için 'askıda tost' uygulaması başlattı.

12.12.2024 22:13
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Çocukların arkadaşları için başlattığı 'askıda tost' projesi yürekleri ısıttı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencileri ailesi çalıştığı ya da evi uzak olduğu için öğlen yemek arasında evlerine gidemeyen arkadaşları için askıda tost uygulaması başlattı. Öğrencilerinin arkadaşları için başlattıkları uygulama her kesimden büyük destek ve ilgi gördü.

Sandıklı Barbaros Ortaokul öğrencileri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde taktirle karşılanan bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler öğretmenleri öncülüğünde zaman probleminden dolayı öğlen yemek arasında evlerine gidemeyen arkadaşları için 'askıda tost' uygulaması başlattı. Projenin sosyal bilgiler dersinde sosyal sorumluluk projesi ödevinden yola çıkılarak hazırlandığı öğrenilirken, projede ayrıca kimin askıda tosttan aldığı ise bilinmeyecek.

Okul öğrencilerinden Mustafa Ali, projenin tamamen kendiliğinden geliştiğini ifade ederek, projenin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Okul öğretmenlerinden Erdem Doğu İse çocuklara okuttukları bir kitapta 'iyilik' fikirleri olduğunu ve bu fikirleri kendilerinin geliştirmelerini istediklerini kaydederek, projenin de bu sayede başladığını dile getirdi. Doğu "biz çocuklardan 'nasıl bir iyilik yaparsınız?' diye proje istedik. onlarda askıda tost projesi ile bize geldiler. Biz de bunu kabul ettik. Proje gerçekten başarılı oldu ve projeyi hiçbir öğrencimizi, yavrumuzu rencide etmeyecek şekilde düzenleyerek hayata geçirdik" dedi.

Kaynak: İHA

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