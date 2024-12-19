Cödden Vadisi Doğa Tutkunlarını Bekliyor - Son Dakika
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Cödden Vadisi Doğa Tutkunlarını Bekliyor

Cödden Vadisi Doğa Tutkunlarını Bekliyor

Kahramanmaraş Göksun'daki Cödden Vadisi, zengin bitki örtüsü ve tarihi mekanlarla doğaseverleri cezbediyor.

19.12.2024 13:48
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki 15 kilometrelik Cödden Vadisi, doğa tutkunlarını bekliyor.

İlçe merkezine 37 kilometre uzakta bulunan, meşe, çam, köknar, sedir ve yüzlerce yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağaçlarını barındıran vadi, özellikle fotoğrafçı ve dağcıların dikkatini çekiyor.

Vadinin, bitki çeşitliliği, dereleri, yaklaşık 10 kilometrelik doğal yürüme parkuru ve çevresindeki Meyrem Çil Kalesi, Hamam Gözü, Kutukaya Mezarları gibi çok sayıda tarihi varlıkla, doğaseverlerin uğrak yeri olması bekleniyor.

Kahramanmaraş Doğa Platformu Başkanı Sefa Yoldaş, AA muhabirine, meşe, çam, köknar ve sedirle kaplı bölgenin eşsiz güzellikler sunduğunu söyledi.

Yoldaş, vadiye 30 kişilik ekiple geldiklerini ve geziye katılanların keyifli zaman geçirdiğini ifade etti.

Nalan Karaküçük de doğayla iç içe olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten o kadar keyif aldık ki şehirdeki binaların sıkışmışlığından kurtulmak, buradaki yapraklarla uğraşmak, etrafı seyretmek zihnimizi boşalttı ve dinlendirdi." diye konuştu.

Gizem Karaköy ise ilk kez geldiği vadide çok keyifli zaman geçirdiğini anlattı.

Kaynak: AA

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