Çölyak Farkındalık Günü Etkinliği

08.05.2026 16:57
Konya'da "9 Mayıs Çölyak Hastalığı Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, glutensiz beslenmenin önemi vurgulandı.

İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, Konya Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Çocuklarda Çölyak Hastalığı Farkındalık" etkinliğinde, her insanın glutenden uzak durması gerektiğini söyledi.

Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Cüneyt Çiçek de hastanelerin sadece insanların tedavi edildiği değil, aynı zamanda doğru bilginin paylaşıldığı ve yaşam kalitesinin artırıldığı yerler olduğunu vurguladı.

Burada yalnızca bir hastalığı konuşmak için değil, çocukların sağlıkla büyüme hakkına, erken tanının önemine ve toplum olarak farkındalık oluşturmanın değerine dikkati çekmek için bir araya gelindiğini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Çölyak hastalığı toplumda sanıldığından daha yaygın görülen ancak çoğu zaman fark edilmeyen bir sağlık sorunudur. İşte tam da bu nedenle farkındalık büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü erken tanı alan çocuğun yaşam kalitesi belirgin şekilde artmakta, sağlık gelişimi desteklenmekte ve geleceğe daha güçlü hazırlanması mümkün kılınmaktadır. Çölyak hastalığında en etkili tedavi yöntemi ömür boyu glutensiz beslenmedir. Bu durum yalnızca çocuklarımız için değil, aileler için ciddi bir yaşam düzeni değişikliği anlamına gelmektedir. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olmak, onları sosyal hayattan uzaklaştırmadan desteklemek toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır."

"Çölyak bir hastalık olsa da kim olduğumu belirleyen tek şey değil"

Çölyak hastası Güler Aydın da hayatın bazen herkes için zor olabildiğini söyledi.

Kendi hayat yolunda gluten engeli olduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Sabah okula geldiğimde kantinin önünden geçerken o kokular bazen canımı yakabiliyor. Çünkü biliyorum ki o raftaki çoğu şey benim için yasak. Çölyaklı olmak her gün 'Acaba içinde ne var?' diye sormak. Arkadaşların bir yere giderken senin onlara katılmaman ya da kendi yemeğini yanında taşımak demek. Bazen bu durum beni çok utandırıyor. Kendimi farklı ve dışlanmış gibi hissediyorum. Kantinde bana uygun bir şey bulamadığımda hissettiğim o üzüntüyü bugün burada anlatabilmek benim için bir zafer. Çünkü çölyak bir hastalık olsa da kim olduğumu belirleyen tek şey değil. Ben Güler'im. Tavşanı seven, hayalleri olan, her şeye rağmen gülümsemeye çalışan o kızım. Burada bu metni okuyarak aslında sadece çölyakı değil, kendimi de kabul ediyorum."

Hastanenin Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Anna Carina Ergani "Çocukların Gözünden Çölyak Hastalığı", Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Nurdan Çiftçi "Çölyak ve Boy Kısalığı: Kısır Döngüyü Büyüme Hormonu Kırabilir mi?", Selçuk Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Gümüş "Çölyak Hastalığında Güncel Yaklaşımlar ve Beslenme Önerileri" konularında sunum yaptı.

Konuşmaların ardından çölyak hastası çocuklar, glutensiz tatlı hazırladı.

Kaynak: AA

