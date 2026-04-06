Çölyak Hastası Öğrencinin Yemek Talebi Çözüldü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çölyak Hastası Öğrencinin Yemek Talebi Çözüldü

06.04.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDK, Yozgat Bozok Üniversitesinde çölyak hastasına glütensiz yemek hizmeti sağladı.

Çölyak hastası üniversite öğrencisinin "glütensiz yemek" talebi, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesiyle çözüme kavuştu.

Yozgat Bozok Üniversitesinde okuyan çölyak hastası bir öğrenci, glütensiz yemek hizmetinden faydalanma talebini idareye iletti ancak yanıt alamadı.

KDK'ye başvuran öğrenci, beslenme, sağlık ve eğitimde fırsat eşitliği haklarının korunması adına, glütensiz yemek hizmetinin başlatılmasını istedi.

Başvuru üzerine üniversite yönetimiyle görüşmeler gerçekleştiren KDK, öğrencinin sorununu çözüme kavuşturdu.

Üniversite yönetimi, çalışmaların tamamlanmasının ardından çölyak hastalarına uygun öğle yemeği çıkartılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:58:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.