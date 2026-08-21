Como'da Bisiklet Kullanımı Yasaklandı - Son Dakika
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Como'da Bisiklet Kullanımı Yasaklandı

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Como Belediye Başkanı, kaza sonucu bazı sokaklarda bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanımını yasakladı.

İtalya'nın turistik kentlerinden Como'nun belediye başkanı Alessandro Rapinese, bir elektrikli bisikletin kendisine çarpması üzerine kentin bazı tarihi sokaklarında bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanımını yasaklama kararı aldığını açıkladı.

İtalya basını, Como Belediye Başkanı Rapinese'nin kent merkezindeki yaklaşık 30 sokakta bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanımını yasaklama kararı aldığını belirtti.

Rapinese'nin yakın zamanda elektrikli bisiklet kazası yaşaması sonrası yasak kararı aldığı ifade edilirken, yeni düzenleme kapsamında bisiklet kullanımının yasak olduğu sokaklarda vatandaşların bisikletlerinden inerek yürümeleri gerektiği aktarıldı.

İtalyan ANSA ajansına açıklamada bulunan Rapinese, haziranda belediye binasından ayrıldığı sırada bir elektrikli bisikletin kendisine çarptığını anlatarak, "Hastaneye bile gitmedim. Bir bisiklet bana çarptı. Ben de bilgi topladım ve önlem de böyle geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Rapinese, kararın, bisiklet ve elektrikli bisikletlerin yayalar için oluşturduğu güvenlik riskini azaltmayı amaçladığını kaydetti.

Eylülde uygulamaya girecek düzenlemeye yerel halk tepki gösterirken, imza kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Como'da Bisiklet Kullanımı Yasaklandı - Son Dakika

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