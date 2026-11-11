Cook Adaları Direktörü King, COP31'de 300 milyar dolarlık finansman için çağrı yaptı

Cook Adaları İklim Değişikliği Direktörü Wayne King, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele edebilmesi için yıllık 300 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhüdünün somut mekanizmalarla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

King, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Wayne King, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum çalışmalarına yönelik finansman ihtiyacının mevcut kaynakların çok üzerinde olduğunu söyledi.

İklim finansmanına ilişkin mevcut taahhütlerin uygulanmasının ve uyum çalışmalarına ayrılan kaynakların artırılmasının, özellikle iklim değişikliğine karşı kırılgan durumdaki gelişmekte olan ülkeler için öncelikli konular arasında yer aldığını ifade eden King, "Asıl mesele, yeni kolektif niceliksel hedef olarak adlandırılan çerçeve kapsamında ilerlememizi sağlayacak bir anlaşmaya varmak." dedi.

King, gelişmiş ülkelerin, Paris Anlaşması'nın uygulanmasına destek olmak amacıyla gelişmekte olan ülkelere yıllık 100 milyar dolar finansman sağlama taahhüdünde bulunduğunu hatırlatarak, bu hedefe ancak yakın zamanda ulaşılabildiğini ifade etti.

Daha sonraki bir anlaşmayla gelişmekte olan ülkelere 2035'e kadar yıllık en az 300 milyar dolar kaynak sağlanmasının kararlaştırıldığını aktaran King, bu taahhüdün artık uygulamaya geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Wayne King, iklim finansmanının ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılmasını sağlayacak açık bir yol haritası ve finansman mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Paris Anlaşması'nın 2015'te kabul edilmesinin ardından oluşan iyimserliğin, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadeleyi yeterince destekleyen sürdürülebilir kalkınma adımlarına tam olarak dönüşmediğini belirten King, birçok ülkenin de bu değerlendirmeyi paylaştığını söyledi.

King, finansman kaynaklarının giderek azalmasının özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından ciddi sorunlara yol açtığına dikkati çekerek iklim finansmanına erişimdeki engellerin de bu ülkelerin mücadelesini zorlaştırdığını vurguladı.

Küçük ada ülkeleri iklim finansmanına erişmekte zorlanıyor

Wayne King, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası iklim finansmanından yararlanmak için başvurdukları süreçlerde idari ve teknik engellerle karşılaştığını dile getirdi.

Cook Adaları'nın gerekli prosedürleri öğrenmesinin iki yıl sürdüğünü aktaran King, başarılı proje başvuruları hazırlamanın önemli ölçüde uzmanlık ve kurumsal kapasite gerektirdiğini belirtti.

Birçok ülkenin başvuru süreçlerini yürütmek için uluslararası danışmanlardan veya kuruluşlardan destek aldığını kaydeden King, "Kendi kapasitemizi oluşturmak istedik ve bu zaman aldı. Asıl zorluk da bu." ifadesini kullandı.

King, mevcut iklim finansmanının ülkelerin ihtiyaçlarının çok gerisinde kaldığını vurgulayarak, yaklaşık 150 milyon dolarlık kaynağa sahip bir finansman mekanizmasına yaklaşık 120 başvuru yapıldığını örnek gösterdi.

Her bir başvuruda yaklaşık 20 milyon dolar talep edildiğini belirten King, toplam finansman talebinin yaklaşık 2 milyar dolara ulaştığını anlattı.

Wayne King, "Finansman, ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor." değerlendirmesinde bulundu.