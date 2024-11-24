COP29'da İklim Finansmanı Tartışmaları - Son Dakika
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COP29'da İklim Finansmanı Tartışmaları

Gelişmiş ülkeler, yıllık 300 milyar dolar finansman taahhüdü verirken, gelişmekte olan ülkeler tepkili.

24.11.2024 09:46
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Gelişmiş ülkeler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında iklim değişikliğiyle mücadeleye yıllık 300 milyar dolar finansman sağlama taahhüdünde bulunurken, gelişmekte olan ülkeler söz konusu finansmanın azlığına tepki gösterdi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29 kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele için finansman konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında gelişmiş ülkelerin yıllık 300 milyar dolar sağlayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu miktarın 2035'e kadar 1,3 trilyon dolara çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıllık 300 milyar dolar seviyesindeki finansmanın beklentileri karşılamadığına işaret ederek, "Karşı karşıya olduğumuz büyük zorluğun üstesinden gelmek için hem finansman hem de emisyon azaltma konusunda daha iddialı bir sonuç umuyordum." ifadesini kullandı.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell de anlaşma neticesinde ülkelerin arzu ettikleri sonucu elde edemediklerine vurgu yaparak, "Yapılacak çok fazla iş var ve gelecek yıl yapılacak COP30'a kadar çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmekte olan ülkeler tepkili

Açıklamada, gelişmekte olan ülkelerin en az 1 trilyon değerinde finansmanın taahhüdünü içeren bir anlaşma umduklarına ve bu nedenle elde edilen sonucu "zayıf, aşağılayıcı bir anlaşma" şeklinde tanımladıklarına işaret edildi.

Hindistan heyetinin COP29'daki temsilcisi Chandni Raina da anlaşmaya tepki göstererek, "Bu belgenin optik bir illüzyondan başka bir şey olmadığını söylemekten üzüntü duyuyorum. Bu, hepimizin karşı karşıya olduğu zorluğun büyüklüğünü kapsayamayacak. Bu nedenle bu belgenin kabul edilmesine karşıyız." ifadelerini kullandı.

Marshall Adaları'nın COP29'daki temsilcisi Tina Stege, anlaşmanın yeterli olmadığını vurgulayarak, "İklim açısından savunmasız ülkelerin acilen ihtiyaç duyduğu fonun küçük bir kısmıyla ayrılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BM açıklamasında, Afrika ülkelerinin de anlaşmaya tepkili olduğuna işaret edilirken, "Sierra Leone temsilcisi, Afrika ülkelerinin sonuçtan ötürü hayal kırıklığına uğradığını ve bunun gelişmiş ülkelerin iyi niyet eksikliğine işaret ettiğini söyledi." bilgisine yer verildi.

2024'ün "en sıcak yıl" olacağı kesinleşti

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) dünya gözlem platformu Copernicus'tan 7 Kasım'da yapılan açıklamada, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağının belli olduğunun kesinleştiği ifade edilmişti.

2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü. Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen ölçüm, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını şimdiden kesinleştirdi.

İklim değişikliğinden etkilenen gelişmekte olan ülkeler, ABD, Kanada ve Avrupa'daki bazı ülkelerin iklim finansmanına daha fazla katkı sunmasını isterken, özellikle Avrupalı ülkeler, Çin ve Körfez ülkelerinin destek sağlamasını talep ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

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