COP31 alanı 12 günlük zirve sonrası Antalya'da kalıcı merkeze dönüşecek - Son Dakika
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COP31 alanı 12 günlük zirve sonrası Antalya'da kalıcı merkeze dönüşecek

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Bakanlık, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 için hazırlanan alan, yapılar ve ulaşım ağlarının 12 günlük zirvenin ardından da şehirde kalacağını bildirdi. COP31 alanı fuar ve kongrelere ev sahipliği yapacak kalıcı merkez olacak, Antalya'nın marka değeri güçlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlanan alan, yapılar ve ulaşım ağlarının, 12 günlük organizasyon sonrası Antalya'nın marka değerine katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinasyonunda 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en büyük iklim zirvesi COP31 kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

12 gün sürecek konferansın ardından Antalya'ya gelen misafirler şehirden ayrılacak, ancak COP31 için yapılan yatırımlar Antalya'da kalacak.

COP31 alanı, ulusal ve uluslararası fuarlara, kongrelere ve büyük ölçekli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kalıcı bir merkez olacak.

COP31, Antalya'nın yalnızca turizm destinasyonu olarak değil, küresel kararların alındığı, uluslararası yatırımların konuşulduğu ve sürdürülebilirlik çözümlerinin geliştirildiği bir merkez olarak dünyaya tanıtılması için de önemli bir fırsat olacak.

190'dan fazla ülkeden gelecek diplomatların, iş insanlarının, uluslararası kuruluşların ve dünya medyasının Antalya'da buluşması, şehrin uluslararası marka değerini de güçlendirecek.

Antalya'nın güçlü turizm ve konaklama altyapısı uluslararası ölçekte daha görünür hale gelecek

COP31 sonrasında Antalya'ya yönelik uluslararası kongre ve konferans talebinin artması, sürdürülebilir turizm destinasyonu kimliğinin güçlenmesi ve şehrin küresel görünürlüğünün kalıcı hale gelmesi de bekleniyor. COP31 ile Antalya'nın güçlü turizm ve konaklama altyapısı uluslararası ölçekte daha görünür hale gelecek.

COP31 sonrasında otel kapasitelerinin Antalya'nın uluslararası kongre ve konferans turizmindeki konumunu güçlendirmesi, sürdürülebilir turizm destinasyonu kimliğini pekiştirmesi ve şehrin küresel görünürlüğünü kalıcı bir kazanıma dönüştürmesi hedefleniyor.

Antalya'ya kalıcı altyapı ve gelişmiş fuar alanı

EXPO 2016 alanında gerçekleştirilen yatırımlarla Antalya'ya ulusal ve uluslararası fuarlara, kongrelere ve büyük ölçekli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kalıcı bir altyapı kazandırılmış olacak. Bu sadece COP31 dönemiyle sınırlı kalmayacak, geleceğin uluslararası buluşmalarına hazır teknik ve fiziksel kapasiteye de sahip olacak.

Ulaşım ve metro bağlantısına yönelik yatırımlar da konferans sonrasında Antalya'ya hizmet vermeye devam edecek.

Açıklamada, "Böylece COP31'in mirası yalnızca alınan kararlar değil, şehirde kalan altyapı, yeni ekonomik kapasite, uluslararası bağlantılar ve Antalya'nın güçlenen küresel marka değeri olacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
AntalyaTurizmGüncelCOP31Son Dakika

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