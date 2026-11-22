COP31 Başkanı Kurum, Antalya'daki kapanışta uzlaşı metnini tarihi fırsat saydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'daki kapanış konuşmasında uzlaşı metnini tarihi bir fırsat olarak niteledi. Kurum, hiçbir tarafın tüm isteklerini alamadığı metinde herkesin kendini görebildiğini vurgulayıp çok taraflılığın sonuç üretebildiğini göstermesini umdu.
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